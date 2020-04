Cade in casa e resta a terra per giorni, il figlio dal Nord chiama i carabinieri: anziana salvata

Cade in casa e resta per terra, senza riuscire a rialzarsi, né a chiedere aiuto. Una pensionata ultra settantenne – residente nel centro storico di Agrigento – è stata salvata dai carabinieri ai quali s’è rivolto il figlio, da settimane, bloccato al Nord a causa dei divieti imposti per il contenimento del rischio contagio da Coronavirus. Il figlio dell’anziana non riuscendo a rintracciare, nonostante i molteplici tentativi, la mamma ha chiamato i carabinieri.

I militari del nucleo Radiomobile si sono precipitati. Sono riusciti ad entrare nella residenza ed hanno soccorso l’anziana che è stata trasferita, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Oltre a dare la “caccia” ai furbetti – una sparuta minoranza - che ancora è in giro, i carabinieri sono, naturalmente, sempre pronti ad intervenire per aiutare o soccorrere chi è in difficoltà.

