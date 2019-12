Bus urbani, 2020 nero: prevista una riduzione di quasi il 30% dei chilometri

Si riducono i fondi da parte della Regione per il trasporto pubblico locale, i bus urbani di Agrigento rischiano di essere sottoposti ad una forte cura "dimagrante".

Il provvedimento è stato firmato ieri dal dirigente del settore Attività produttive, applicando pedissequamente quanto già previsto in realtà dall'assessorato regionale ai Trasporti, che ha appunto comunicato alla ditta Tua di dover procedere ad una riduzione del 22,28% dei chilometri percorsi dal 3 al 31 dicembre (diciamo, retroattivamente) e del 27,06% dal primo gennaio al 31 dicembre del 2020.

Meno chilometri ovviamente si tradurrà in meno corse nel complesso o in una rimodulazione dei percorsi oggi fatti dai mezzi, anche se di fatto non è detta l'ultima parola: tutto dipende al momento infatti dalla complessa situazione delle casse regionali. Se si riuscisse a riequilibrare la condizione di equilibrio infatti è possibile che il taglio del fondo stanziato per le risorse.