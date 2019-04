Ma c'è qualcuno che la paga la tassa di stazionamento? Nuove ingiunzioni di pagamento

Ma c'è qualche ditta che la paga quella "benedetta" tassa di stazionamento? Se lo chiedono anche al Comune da dove il dirigente del secondo settore Cosimo Antonica continua a firmare, e a far notificare, ingiunzioni di pagamento a carico di aziende proprietarie degli autobus turistici che arrivano ad Agrigento. Sono una quindicina, in poco meno di due settimane, i provvedimenti fatti notificare. Anche gli ultimi due autobus, in ordine di tempo, erano stati pizzicati, dalla polizia municipale fra via Panoramica dei Templi e via Passeggiata archeologica. Ad accertare, allora, il mancato pagamento della tassa di stazionamento fu proprio la polizia municipale.

Vennero elevate le sanzioni: 100 euro ad autobus. Multe che avrebbero dovuto essere pagate o, entro 30 giorni, contestate con scritti difensivi o con la richiesta di essere ascoltati. Non è accaduto e dunque s'è arrivati alle ingiunzioni di pagamento. Adesso le ditte, proprietarie dei bus turistici, dovranno pagare la sanzione amministrativa di 100 euro, oltre la somma di 90 euro quale tassa di stazionamento, una sanzione da 45 euro pari al 50 per cento della tassa evasa e 13,60 euro per le spese di notifica. Al settore Attività produttive, Suap, dovrà poi, naturalmente, essere comunicato l’avvenuto pagamento. In caso contrario, il Municipio procederà con l’esecuzione forzata. Contro queste nuove ingiunzioni di pagamento sarà comunque possibile fare ricorso – presentando opposizione - al giudice di pace.