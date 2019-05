Perde il controllo dello scooter per colpa di una buca, Comune citato in appello

Il tribunale di Agrigento si è già pronunciato. E lo ha fatto rigettando la richiesta di risarcimento danni che era stata avanzata, da un cittadino, nei confronti del Comune. Il giovane però ha già fatto ricorso in Corte d'appello e il Municipio ha deciso di costituirsi e resistere in giudizio. L'agrigentino chiedeva, e continua a chiedere, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali perché mentre era alla guida del suo ciclomotore - era la metà di maggio del 2013 - lungo viale Degli Ulivi, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo che è finito con lo sbattere violentemente contro una Fiat Punto che sopraggiungeva in quell'esatto istante.

Il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato l'ente alla costituzione in giudizio davanti alla Corte d'appello ed ha conferito l'incarico di difesa e rappresentanza all'avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore di palazzo dei Giganti.