Marciapiedi e fontana Bonamorone, aggiudicati i lavori di rinascita

Sarà l'impresa "Burgio Vito" di Canicattì ad occuparsi dei lavori che consentiranno di mettere in sicurezza il traffico pedonale, nel tratto di competenza comunale, e di riqualificare l'area della fontana Bonamorone. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi ha, provvisoriamente, aggiudicato i lavori all'impresa che ha offerto un ribasso d'asta del 19,13 per cento. L'aggiudicazione è avvenuta per complessivi 283.360 euro.

In un unico lotto, verrà dato corso ai lavori di completamento del progetto di messa in sicurezza del traffico pedonale e si realizzerà la riqualificazione di tutta l’area della fontana Bonamorone. La durata dell’appalto sarà di 6 mesi, a decorrere dalla data della consegna effettiva dei lavori.

Verranno, dopo anni e anni d’attesa, sistemati i marciapiedi, la pavimentazione e perfino la scarpata e verrà anche collocata una ringhiera. Per realizzare la messa in sicurezza della scarpata verrà utilizzata la pietra naturale locale e i conci di calcarenite, sempre locale. Stesse scelte sono state fatte per i marciapiedi che avranno però una cordonata in pietra lavica. Prevista anche la collocazione di una ringhiera in ferro scatolare. La porzione comunale di strada e marciapiedi, che si aggiunge a quella di competenza provinciale, è in condizioni di fortissimo degrado.