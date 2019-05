In vacanza in città con la famiglia si allontana e si perde: i poliziotti lo riportano a casa

Due poliziotti della squadra mobile hanno ritrovato un bambino di otto anni di Linosa che, in occasione di una gita in città con la famiglia, si era perso dopo essersi allontanato. Gli agenti, che erano in servizio in via Atenea, lo hanno rassicurato e hanno percorso a ritroso la strada fino ad individuare la casa dove il bambino era ospite insieme alla famiglia e i genitori, in preda al panico, lo stavano cercando ovunque.

Questa mattina Pietro, il papà e il nonno, sono andati in Questura per ringraziare ancora una volta gli agenti della Mobile e manifestare la loro profonda gratitudine per il lieto fine della loro esperienza. I poliziotti hanno regalato al piccolo un cappellino della Polizia di Stato.