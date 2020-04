Bimba di 1 anno morta al pronto soccorso, arriva l'esito del tampone Covid-19: è negativo

La tragedia resta tale. Né potrebbe essere altrimenti visto che ha perso la vita una piccina di appena 1 anno. L'esito del tampone post-mortem - fatto effettuare nel pomeriggio di ieri subito dopo la disgrazia - ha però dato esito negativo. La piccina non ha contratto il virus del Covid-19. Il referto del test post-mortem è stato già acquisito dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Già il primo tampone al quale la bimba, figlia di immigrati, era stata sottoposta - durante la sua degenza a Pediatria - aveva dato esito negativo. La piccola, una decina di giorni addietro, era stata ricoverata per una polmonite. Aveva però risposto bene alla cura di antibiotici e quando è stata giudicata guarita dai medici del reparto è stata dimessa. Pare - tanto emergeva ieri sera - che dopo un paio di giorni dalle dimissioni, la piccolina sia tornata ad avere la febbre alta. Ieri pomeriggio, alle 15 circa, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Pare che fosse già agonizzante e poco dopo l'ingresso nel presidio ospedaliero di Agrigento è spirata. Come protocollo sanitario prescrive, la bimba è stata sottoposta a tampone post-mortem per appurare la presenza o meno del virus Covid-19. L'esito è, appunto, arrivato all'Asp. Ed è negativo.

Inevitabilmente, si dovrà però adesso provare a capire cosa effettivamente abbia determinato la tragedia. Pare che del "caso" si stia già interessando anche la Procura della Repubblica.