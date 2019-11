Consegnati 168 beni confiscati alla mafia, ecco a chi sono andati e come verranno utilizzati

Sono 13 i beni confiscati alla mafia che verranno mantenuti al patrimonio dello Stato. Per altri 155 invece è stato disposto il trasferimento al patrimonio degli enti territoriali: 7 ad Agrigento, 10 a Canicattì, 1 a Favara, 75 a Licata, 6 a Menfi, 5 a Montevago, 43 a Naro, 2 a Palma di Montechiaro, 1 a Santa Margherita Belice, 2 a Santo Stefano Quisquina e 3 Sciacca.

I 13 beni che verranno mantenuti al patrimonio dello Stato - tutti in via Venezuela al Villaggio Mosè - verranno così utilizzati: 6 appartamenti saranno sede distaccata, con archivi, della Prefettura di Agrigento; uno sarà archivio del comando provinciale dei vigili del fuoco e due, al primo piano, saranno sede di distaccamento sempre dei pompieri; fra il piano terra e il primo piano due appartamenti sono stati destinati al tribunale e alla Procura della Repubblica per archivio e deposito; un appartamento alla Direzione investigativa antimafia di Agrigento e un altro al comando provinciale dei carabinieri.

Alla consegna erano presenti anche i funzionari dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati grazie a delicatissime inchieste antimafia. La "fetta" più grossa dei beni confiscati che sono stati assegnati oggi - ben 75 - sono andati al Comune di Licata che si stima abbia 117 immobili, tra terreni e appartamenti.

I Comuni, naturalmente, hanno già scelto a quale scopo destinare questi immobili, alcuni dei quali avranno però bisogno di lavori di manutenzione.