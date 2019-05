La Bbc "sbarca" nella Valle dei Templi, Micheal Portillo racconterà segreti e curiosità

Ha fatto tappa anche nella Valle dei Templi la trasmissione "Great Continental Railway Journeys", realizzata dalla Bbc e condotta dal popolare giornalista britannico Michael Portillo. Il programma, che sta attraversando l'Italia, racconterà appunto anche la Sicilia e il meraviglioso paesaggio della Valle dei Templi, attraversato come noto da una ferrovia storica che negli anni si è consolidata come vera e propria attrazione a sé stante. E proprio a partire dalla rete ferrata si articola la trasmissione di Portillo, già noto per averne condotta un’altra dedicata alle grandi tratte ferroviarie del Regno Unito. Il giornalista ha incontrato e parlato con il direttore del Parco Giuseppe Parello e con l’archeologa Maria Concetta Parello, oltre che la guida turistica “dei vip” Lorenzo Capraro, visitando oltre che la Via Sacra anche alcune aree oggi oggetto di scavo e ricerca, come quelle del Teatro ellenistico, che deve essere ancora oggi portato alla luce.

Se le riprese della Bbc sono in fase di completamento, questo fine settimana dovrebbero essere realizzate nuove immagini questa volta dal National Geographic, che, come abbiamo annunciato, sta seguendo le orme della Seconda guerra mondiale, e segnatamente dello sbarco Alleato, in Sicilia. L’attenzione nella Valle si concentrerà soprattutto sul ruolo di questa parte della città durante i bombardamenti data la presenza, in più punti del parco, di bunker utilizzati per fini bellici.