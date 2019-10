"Hanno realizzato un bar in un magazzino": sospesa per 30 giorni l'attività

Avevano aperto un bar in un magazzino. A scoprire la destinazione d'uso sbagliata dell'immobile - avrebbe dovuto essere commerciale - sono stati i funzionari di palazzo dei Giganti. Adesso, per trenta giorni dovrà restare chiuso. Lo ha stabilito il dirigente del settore Attività produttive del Comune, Cosimo Antonica.

"Qualora, nel termine previsto, non produca il certificato di destinazione d'uso commerciale - è stato ordinato - non potrà più esercitare l'attività in quel locale".