"Sono pericolosi per la sicurezza pubblica", avvisi orali a Sciacca e Ribera

Sono stati ritenuti “pericolosi per la sicurezza pubblica”. Per la massima prevenzione, il questore di Agrigento: Rosa Maria Iraci ha firmato due avvisi orali che sono stati notificati dall’ufficio Misure di prevenzione della divisione Anticrimine. Uno ha avuto come destinatario una persona di Sciacca, l'altro un uomo di Ribera.

Con questi provvedimenti, il questore Iraci ha, di fatto, avvisato i destinatati dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo ha invitato a tenere un comportamento conforme alla legge.