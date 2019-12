"Impiego di minori nell'accattonaggio": due fogli di via obbligatori

"Sono pericolosi per la sicurezza pubblica". E' per questo motivo che l’ufficio Misure di prevenzione della divisione Anticrimine ha applicato 15 avvisi orali e due fogli di via obbligatori. Si tratta di provvedimenti di competenza del questore.

Gli avvisi orali sono stati notificati: uno a Ravanusa, 2 a Porto Empedocle, altrettanti a Canicattì, 1 a Palma di Montechiaro, un altro a Cattolica Eraclea, sempre uno a Montallegro, uno a Siculiana, 3 ad Agrigento, uno a Raffadali, uno a Sciacca e uno a Montevago.

Hanno avuto come destinatari: G. V., classe 1979, abitante a Ravanusa, già noto per: resistenza e oltraggio ad un pubblico ufficiale, lesioni personali, minaccia e furto; G. G., classe 1967, abitante a Porto Empedocle, già noto per: resistenza e volenza o minaccia a un pubblico ufficiale, detenzione stupefacenti e guida sotto l’influenza dell’alcool; L. E., classe 1973, abitante a Porto Empedocle, già noto per: furto, ricettazione, truffa, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti; T. G., classe 1982, abitante a Canicattì, già noto per: furto aggravato, truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere; A. T., classe 1968, abitante a Palma di Montechiaro, già noto per: detenzione e traffico stupefacenti e furto aggravato; C. G., classe 1986, abitante a Cattolica Eraclea, già noto per: furto in abitazione, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, estorsione e porto di armi od oggetti atti ad offendere; T. G., classe 1981, abitante a Montallegro, già noto per: rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale; B. M., classe 1983, abitante a Siculiana, giò noto per: furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale; C. F., classe 1970, abitante a Canicattì, già noto per: maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi e minaccia; S. A., classe 1991, abitante ad Agrigento, giò noto per: furto aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, rapina, lesioni personali e minaccia. Ed ancora a S. A., classe 1988, abitante a Agrigento, già noto per: violenza, minaccia a pubblica ufficiale e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti; V. S., classe 1989, abitante a Agrigento, già noto per: attività di gestione di rifiuti non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione; N. C., classe 1996, abitante a Raffadali, già noto per: furto, danneggiamento, lesioni personali, rissa, resistenza e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e detenzione stupefacenti e ad A. R., classe 1996, abitante a Montevago, già noto per: porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione stupefacenti.

I due fogli di via obbligatori sono stati applicati ad altrettanti romeni "gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e per impiego di minori nell’accattonaggio" - scrive la Questura di Agrigento - . Aseguito di controlli del territorio eseguiti da personale del commissariato di Sciacca sono stati segnalati i due ai quali sono stati applicati, a seguito di istruttoria compiuta dalla divisione Anticrimine della Questura, i fogli di via obbligatori da Sciacca per i prossimi 3 anni. I provvedimenti sono stati applicati a T. I. classe 1975, e T. C. classe 1977, tutti di nazionalità romena.