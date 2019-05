Bloccati quattro automobilisti "alticci": tutti denunciati alla Procura

"Strage" di patenti - nel corso dell'ultimo week end - fra il centro di Agrigento e il quartiere balneare di San Leone. A ritirarle, tutte per guida in stato d'ebbrezza, sono stati i poliziotti della Stradale che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. L'abuso di alcolici alla guida e il mettersi alla guida immediatamente dopo, nell'Agrigentino, è diventato ormai un fenomeno allarmante. I numeri sono in crescita rispetto al passato: sistematicamente ad ogni fine settimana, i poliziotti della Stradale - durante i tantissimi controlli effettuati - pizzicano sempre, ed è appunto un crescendo, degli automobilisti alticci.

Tra la notte di sabato e la sera di domenica, gli agenti della polizia Stradale di Agrigento hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza, altri 4 automobilisti.