Sparite le auto sequestrate, tre denunciati per "omessa custodia"

C’è un fenomeno, ad Agrigento, che sistematicamente continua ad emergere in tutta la sua drammaticità: le auto sequestrate dalle forze dell’ordine spariscono. Almeno una decina le denunce che si registrano ogni mese. Le ultime tre, in ordine di tempo, hanno riguardato due uomini e una donna. Tutti dovranno, adesso, rispondere di omessa custodia di auto, sottoposta a sequestro, ai fini della confisca. Al momento del recupero i mezzi non c'erano, infatti, più. Complessivamente, sono stati però recuperati e confiscati 7 veicoli di altrettanti automobilisti che li tenevano correttamente in custodia.

Le auto, così come gli altri mezzi, vengono, dopo il sequestro, affidati agli stessi proprietari. Nei successivi controlli o nel momento in cui i poliziotti si recano al domicilio per notificare il provvedimento di confisca, molto spesso appunto di quei mezzi sequestrati non c’è più nessuna traccia. Ad effettuare gli ultimi controlli, a scoprire la scomparsa della vettura e a formalizzare le 3 denunce, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.