Incidente in contrada Sant'Anna: auto si ribalta, 87enne in ospedale

Perde il controllo dell’auto – una Fiat Seicento – che si ribalta nella zona di Porta Aurea, in contrada Sant’Anna, ad Agrigento. Protagonista, suo malgrado, dell’incidente stradale – che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio – è stato un pensionato di 87 anni. L’anziano è stato subito soccorso e con un’autoambulanza del 118 è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici del pronto soccorso lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

In contrada Sant’Anna, nel frattempo, si sono precipitati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma hanno anche tenuto a bada la viabilità, evitando, di fatto, l’innescarsi di nuovi incidenti stradali. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri – cosa abbia determinato la perdita di controllo dell’autovettura, da parte del pensionato ottantasettenne, che è uscita fuori strada. L’anziano agrigentino ha riportato diverse ferite e traumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Tuttavia, i medici, ieri, lo hanno tenuto – anche perché si tratta di una persona anziana - sotto costante monitoraggio e osservazione.