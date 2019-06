Auto si ribalta e finisce sulla necropoli, tre giovani feriti dopo l'incidente

S'è temuto il peggio. Per fortuna, i tre giovani che erano a bordo dell'Audi A3 sono rimasti lievemente feriti. In via precauzionale sono stati, naturalmente, portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Ieri mattina, l'Audi A3 - con a bordo i tre giovani - è uscita fuori strada e s'è ribaltata finendo all'interno della necropoli Pezzino. E' accaduto tutto sul viadotto Morandi, il cavalcavia che collega Agrigento con Porto Empedocle, precisamente all'altezza della bretella per via Dante.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 si sono precipitati anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che si è occupata dei rilievi tecnici di rito per ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente stradale autonomo.