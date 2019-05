Finestrino rotto e calcinacci crollano dal tunnel: 3 auto danneggiate

Tre auto danneggiate, per motivi diversi, nel giro di pochissime ore. Ad accorrere, da un capo all’altro della città, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Prima sono stati in via Gamez, nel centro storico di Agrigento, dove una casalinga di 42 anni ha segnalato che qualcuno, per motivi ancora non chiari, gli aveva mandato in frantumi il finestrino della sua Fiat Seicento. I poliziotti hanno effettuato la constatazione del danneggiamento e poi hanno avviato le indagini per cercare, laddove possibile, di identificare l’autore del danneggiamento.

Sempre in centro storico, un’altra autovettura è stata danneggiata. In questo caso, la carrozzeria è stata strisciata. Quanto è accaduto non è apparso un fatto mirato. Forse s’è trattato, banalmente, di un incidente fra auto in movimento e macchina posteggiata. I poliziotti hanno comunque acquisito la denuncia da parte del proprietario. S’è rischiato, invece, grosso nel tunnel Piè di Grotta dove una Peugeot 2008 mentre transitava sotto il tunnel, appunto, è stata raggiunta da dei calcinacci che si sono, all’improvviso, staccati. L’automobilista che era alla guida dell’utilitaria non è riuscito ad evitare il cedimento e dunque la vettura è stata centrata e danneggiata. Anche in questo caso, all’agrigentino non è rimasto altro da fare che comporre il 113 e chiedere l’immediato intervento della polizia di Stato. Gli agenti della sezione Volanti hanno constatato il danneggiamento accidentale dell’autovettura.