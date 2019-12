Senza assicurazione da 6 mesi, auto bloccata da "Mercurio" della polizia

In giro, per le strade di Agrigento, con l’assicurazione scaduta. E non da 15 giorni o da un mesetto, ma da ben sei mesi. A finire nelle “maglie” del sistema “Mercurio” della polizia è stato un imbianchino di sessantanovenne. L’uomo era, appunto, al volante della sua utilitaria – per le strade del rione satellite di Villaseta – priva di copertura assicurativa da ben sei mesi.

A fare scattare l’allarme è stato proprio il sistema “Mercurio”: il dispositivo tecnologico di cui sono dotate le Volanti della Questura di Agrigento. L’automobilista non è dunque incappato in un ordinario posto di controllo o posto di blocco, ma era al banalmente per strada: stava guidando. Ad un certo punto, s’è visto fermare dai poliziotti della sezione Volanti che erano stati appunto allertati sul fatto che quell’auto era senza assicurazione. A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione. Gli agenti già sapevano, infatti, che la macchina non era assicurata.

All’agrigentino sessantanovenne è stata elevata una contravvenzione da 800 euro e inoltre gli è stata sequestrata la macchina. I controlli, con la tecnologica apparecchiatura, ci sono da un po’, ma andranno avanti in maniera ancor più capillare.