Pannolini, omogeneizzati, latte, minestrine: i finanzieri aiutano i bambini

Pannolini, omogeneizzati, latte, minestrine: questi ed altri prodotti hanno riempito decine di scatoloni che, questa mattina, i responsabili della sezione di Agrigento dell'associazione nazionale Finanzieri d'Italia hanno consegnato agli operatori dei "Volontari di Strada". Ad accogliere la nutrita rappresentanza dei Finanzieri - guidata dal presidente Roberto Ferro e composta dal vice presidente Giuseppe Roncade,d ai consiglieri Sergio Tellurio, Maurizio D'alia, Cristiano Savino e Salvatore Vella - è stata la presidente Anna Marino che non ha nascosto la propria commozione, mista a soddisfazione nel ricevere tutti i prodotti.

"A nome personale e ovviamente di tutti gli operatori - ha sottolineato Marino - ringraziamo di cuore la sezione di Agrigento dell'associazione nazionale Finanzieri d'Italia per la generosa donazione che ci consente, specialmente in questo particolare momento storico, di potere aiutare decine e decine di famiglie agrigentine con figli piccoli che vivono situazioni di disagio economico. Attualmente seguiamo e sosteniamo circa 200 famiglie, prevalentemente italiane, e affrontiamo le spese per le emergenze che di volta in volta si presentano. I bambini di fascia compresa dai 0 ai 3 anni rappresentano circa il 40% di quelli che assistiamo e altrettanti sono quelli dai 4 ai 7 anni, mentre il rimanente 20%, sono bambini dagli 8 ai 14 anni, con i loro bisogni, non eccezionali, ma ordinari e necessari per la loro crescita. Viste le poche risorse disponibili, siamo consapevoli di essere solo una stampella, offerta con tanto amore e rispetto per chi è in difficoltà. Ecco perché salutiamo con grandssimo affetto il bellissimo gesto di solidarietà dei Finanzieri agrigentini che riempie i nostri cuori, ma soprattutto i nostri scaffali e quelli delle famiglie a cui destineremo i prodotti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della consegna dei prodotti é intervenuto il presidente Roberto Ferro che ha avuto parole di apprezzamento per l'attività e l'opera meritoria svolta dai Volontari di Strada a favore delle famiglie in difficoltà, ribadendo che la loro associazione sarà sempre al loro fianco.