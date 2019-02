Stipendi in ritardo, convocata una assemblea: disagi per la differenziata

Ci risiamo. La Cgil Funzione pubblica, la Fit Cisl e la Uil Trasporti hanno convocato, per domani – giorno di San Gerlando – un’assemblea sindacale dei lavoratori della nettezza urbana.

“Ancora una volta, assistiamo al ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori delle società Iseda, Sea e Seap che operano per conto del Comune di Agrigento – hanno scritto i responsabili delle sigle sindacali - . Chiediamo – incalzano i sindacalisti – che, come statuito nel contratto collettivo nazionale del lavoro Fise, gli stipendi vengano pagati puntualmente affinché i lavoratori possano programmare le spese della propria famiglia. Per questo motivo, i lavoratori sono in stato di agitazione – è stato reso noto - . E per discutere delle iniziative di lotta da intraprendere per lunedì (domani ndr.), nelle ultime due ore di ogni turno, viene convocata assemblea dei lavoratori”.

La fattura del mese di gennaio alle imprese doveva essere pagata lo scorso 15 febbraio. Lunedì, intanto, a causa dell’assemblea sindacale, si registreranno inevitabili disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti. A risentirne, inevitabilmente, saranno gli agrigentini.