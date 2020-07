Medicina legale e fiscale, in corso il trasferimento degli uffici

Sono in fase di trasferimento gli uffici del servizio di Medicina legale e fiscale dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Lo spostamento, reso necessario da una più ampia riorganizzazione dei servizi aziendali, avverrà all’interno della cittadella della Salute del viale Della Vittoria. Dall’attuale sede, collocata in uno dei padiglioni più in alto dell’area dell’ex ospedale psichiatrico, gli uffici si sposteranno a valle nei locali del presidio di assistenza sanitaria di base, sede anche della direzione del distretto sanitario di Agrigento. Le operazioni di trasloco hanno già avuto inizio - hanno reso noto dall'Asp - e la piena operatività degli uffici riprenderà il prossimo lunedì, 13 luglio. Nella nuova sede, il servizio avrà come utenza telefonica il numero 0922/407441.



