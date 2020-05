Approvato l'atto aziendale: via libera all'istituzione di nuovi reparti

L'istituzione di nuovi reparti ospedalieri tra i quali Malattie infettive e Chirurgia plastica al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, ma anche l'istituzione di 3 Uosd: Senologia, Oncoematologia e Traumatologia sempre all'ospedale di contrada Consolida. Dopo 6 mesi di rimbalzi fra Agrigento e Palermo, durante i quali il precedente dg Giorgio Giulio Santonocito ha lasciato l'Asp e la direzione è stata assunta da Alessandro Mazzara, l'atto aziendale dell'Asp è stato approvato dalla giunta regionale ed è stato pubblicato ieri.

La Nefrologia dell'ospedale di Sciacca, prevista in rete come Uos, viene declinata in Uosd. L'atto contiene riferimenti per le Uos di Partoanelgesia al nosocomio della città dei Templi e la direzione sanitaria del "Giovanni Paolo II".