Create 9 unità speciali di continuità assistenziale: si occuperanno dei pazienti Covid non ricoverati

Verranno utilizzati per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'Asp di Agrigento - seguendo le direttive dell'assessorato regionale alla Salute, in applicazione dell'apposito decreto, - ha creato una unità speciale di continuità assistenziale. Una sorta di task force - denominata Usca - ogni 50 mila abitanti, "la cui attivazione è prevista 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20" - scrivono nel provvedimento dell'azienda sanitara provinciale - .

Lo scorso 24 marzo, il direttore generale, facente funzioni, dell'Asp: Alessandro Mazzara aveva disposto di individuare 36 medici di continuità assistenziale da utilizzare nelle 9 Usca previste nell'ambito della provincia di Agrigento. Tre le unità speciale di continuità assistenziale previste nel distretto sanitario di Agrigento: 2 al Pta della città dei Templi e 1 al Pta di Favara; 2 le Usca previste nel distretto sanitario di Canicattì (entrambe al Pta della città dell'uva Italia); 1 Usca nel distretto di Sciacca (1 Pte Menfi); 1 Usca nel distretto sanitario di base di Ribera (1 Pta Ribera); 1 Usca nel distretto di Licata; 1 per il distretto Casteltermini e Bivona (1 Pte di Cammarata). Due giorni dopo - rispetto a quando il general manager aveva disposto di individuare i medici - venne pubblicato un apposito avviso per acquisire la disponibilità da parte dei medici interessati a partecipare alle attività previste per Usca. Diciassette le disponibilità acquisite e a fine marzo è stata, dunque, redatta la graduatoria dei medici da utilizzare.

L'utilizzo dei medici - ha chiarito, nello stesso provvedimento, l'Asp - è previsto per una durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione dello stato d'emergenza.