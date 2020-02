Asp, l'assessore Razza: "Molti finanziamenti non sono stati spesi"

Soldi che c’erano e che non sono stati spesi. Non entra nel dettaglio l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. Non spiega per cosa c’erano dei finanziamenti, ma chiaramente dice che è tempo di cambiare marcia: “Quello che mi ha colpito e che ho detto all’attuale management dell’azienda sanitaria provinciale è che l’azienda fosse stata destinataria, in passato, di molti finanziamenti che non sono stati realmente spesi. Questo non è più tollerabile”. Fra le priorità indicate, per l’Agrigentino, dall’assessore alla Sanità oltre all’unità complessa di Malattie infettive anche “la definizione del piano delle tecnologie e la definizione delle strutture ospedaliere dei centri minori” – ha spiegato - .

Nessuna dichiarazione, ma la Regione s’è detta disponibile a collaborare con la magistratura, in merito all’inchiesta – per omicidio colposo – sulla tragedia che ha spezzato i sogni della giornalista-insegnante Loredana Guida. La 44enne è morta, dopo una settimana di ricovero in Rianimazione, per malaria terzana maligna lo scorso 28 gennaio. Sette, fra medici e infermieri, le persone indagate.