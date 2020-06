Ammesso al finanziamento: asilo nido pronto a tornare a nuova vita

Pronto a tornare a nuova vita l'asilo nido di via Esseneto. È stata ammessa a finanziamento la progettazione per la ristrutturazione per un importo di 31.200 euro. L'investimento complessivo, per il progetto esecutivo, è di 39.000 euro. L'avviso, che prevedeva l'ottanta per cento di co-finanziamento, era stato pubblicato dal ministero delle Infrastrutture- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali. E’ di lunedì – ma se ne è avuta notizia soltanto ieri - la comunicazione ufficiale arrivata a palazzo dei Giganti dell'ammissione al finanziamento del Comune di Agrigento. L'asilo è chiuso dal gennaio del 2008 per problemi strutturali. Era stato attivato nel dicembre del 1996 per ospitare regolarmente 50 bambini.

“Finalmente dopo tanto tempo possiamo ripensare all'asilo nido - afferma il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - con una struttura bella e funzionale, che era stata creata proprio allo scopo, e poi era stata totalmente abbandonata e vandalizzata”.

La struttura è proprio malconcia perché oltre ai problemi strutturali – emersi appunto alla fine del 2007 -, vandali e “cacciatori” di ferraglia hanno devastato ogni cosa, portando via anche porte e finestre. Di fatto, l’asilo nido di via Esseneto è stato “inghiottito” dall’oblio. E così, per molto tempo, è apparso destinato a restare. Ma adesso è tempo – stando a quanto ufficializzato ieri – di nuove speranze. Anche se il progetto per recuperare completamente l’asilo nido – ripensarlo e creare una struttura bella e funzionale - avrà un importo notevolmente più alto e si potrà finanziare con risorse di altro tipo. Ma il finanziamento “conquistato” negli ultimi giorni potrebbe essere veramente il primo, decisivo, passo per poter rimettere in piedi la struttura che tanto serve alle famiglie agrigentine.