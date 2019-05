"Preso con la droga negli slip", 50enne arrestato e scarcerato dopo la convalida

Il gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha convalidato l'arresto di Adel Bouharb, 50 anni, tunisino, da tempo residente a Porto Empedocle, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il cinquantenne, difeso dall'avvocato Monica Malogioglio, è stato sorpreso martedì dalla polizia che, allertata da una fonte confidenziale, ha predisposto un posto di controllo stradale sulla statale Agrigento-Porto Empedocle e lo ha fermato. Gli agenti hanno perquisito il tunisino trovandogli dodici grammi di hashish negli slip.

La perquisizione si è estesa anche all'abitazione ma non è stato trovato nulla. Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha ratificato il provvedimento della polizia ma ha ritenuto di non applicare alcuna misura cautelare, rimettendolo in libertà.