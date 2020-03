Coronavirus, Caputo: "Prevenire il rischio contagio rispettando le regole, aumenteremo i controlli"

"Purtoppo nella nostra città si è avuta la prova di comportamenti che vanno letteralmente in contrasto con le norme di ordinario buon senso. Non serve essere medici, lo abbiamo appreso in tutte le maniere possibili, questa malattia si diffone attraverso le goccioline che viaggiano con il respiro e l'unica cosa che possiamo fare tutti noi è osservare comportamenti igienicamenti corretti: non bisogna favorire assembramenti, non bisogna stare vicini, bisogna evitare di abbracciarsi, la semplice stretta di mano e il bacio sono dei comportamenti che possono essere un rischio perchè non sappiamo da dove proviene la persona con cui ci rapportiamo". Queste sono le parole pronunciate ai microfoni di AgrigentoNotizie dal prefetto di Agrigento, Dario Caputo.

Sul fronte dei controlli per evitare, ad esempio, gli assembramenti nei locali della movida, il prefetto di Agrigento, a margine di una riunione con i vertici provinciali di polizia, carabineiri e Guardia di finanza, ha annunciato l'intensificarsi dei controlli negli esercizi commerciali affinchè gli stessi, si adeguino al rispetto delle direttive imposte dal Dpcm sulle misure di contenimento del rischio contagio.