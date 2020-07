Anziano precipita nel boschetto di piazzale Ugo La Malfa: soccorso e portato in ospedale

Paura in piazzale Ugo La Malfa, ad Agrigento, per un uomo di 76 anni che è precipitato dalla scarpata che sovrasta l’area boschiva del Demanio. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano originario di Milano, in assenza di un bagno pubblico, avrebbe cercato un luogo lontano da occhi indiscreti, ma nel tentativo di appartarsi, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente nel ripido pendio.

Qualche passante s'è accorto dell'incidente ed ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che con delle funi, si sono calati fra gli alberi. L’uomo, è stato poi trasferito, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove, fortunatamente, non gli sono state riscontrate ferite gravi. Per lui, solo qualche escoriazione e, soprattutto, tanta paura.