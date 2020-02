Anziano si fa masturbare in strada: nuovo caso di atti osceni in luogo pubblico

Atti osceni in luogo pubblico. E’ accaduto – e forse non sarebbe neanche la prima volta - in vicolo San Pietro, nei pressi della via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Una straniera, appoggiandosi ad un portone ma in mezzo alla stradina, ha masturbato un anziano, un ultrasessantenne. Stando ai racconti di chi bazzica nella zona e che si dice indignato per il degrado, non sarebbe stato affatto il primo episodio.

Pare, infatti, che nell’area sarebbero state notate – in atteggiamenti compromettenti – anche altre donne. Vi sarebbe forse – stando a quanto viene raccontato in giro – anche qualche video che però non è, e per fortuna, diventato virale come è accaduto invece – nel maggio del 2018 – sempre ad Agrigento.

Allora, un anziano venne filmato mentre si faceva praticare sesso orale, da una giovane donna, in pieno giorno all’interno di villa Casesa. Il video – realizzato con un cellulare – all’epoca è diventato virale, tanto da fare il giro di diversi smartphone. All’inizio di giugno dello stesso anno, l’uomo venne identificato e denunciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. All’inizio dello scorso novembre, l’ottantatreenne – imputato appunto di atti osceni in luogo pubblico – finì a processo.

Adesso, il nuovo episodio che si verifica sempre nel centro storico della città dei Templi. Appare scontato, è inevitabile che accada, che se ne interesseranno anche le forze dell’ordine.