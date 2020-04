Commissariamento Hydortecne, il Tar rinvia tutto a maggio causa Coronavirus

Interdittiva antimafia alla Hydortecne: il ricorso proposto al Tar dai legali della società "figlia" della Girgenti Acque rinviato causa Coronavirus.

A deciderlo nei giorni scorsi sono stati i giudici amministrativi, accogliendo la richiesta della Prefettura di Agrigento depositata il 14 aprile 2020, con la quale è stato richiesto "un differimento del termine fissato per il riesame alla luce dello stato di emergenza sanitaria in atto e dei pertinenti obblighi di coordinamento in capo ai prefetti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno spostamento in avanti nel tempo fino a metà maggio per discutere il riesame da parte della Prefettura alla luce di un fatto assolutamente nuovo: l'archiviazione da parte dell'Anac dell'esposto presentato contro Girgenti Acque e Hydortecne rispetto alla possibilità che le due società si occupassero di svolgere lavori per conto dell'Ati senza passare da singole gare d'appalto. Un'archiviazione piaciuta molto poco alla gestione commissariale prefettizia (che, pare, ha agito legalmente contro l'enti anticorruzione) ma che è a quanto pare ritenuta rilevante per il Tar che ha ritenuto che "pur presentandosi giustificata l’istanza della Prefettura", era necessario disporre un differimento "adeguatamente contenuto" anche in considerazione "del tempo già decorso".