Temperature in aumento e forti venti: è allerta rossa per gli incendi

Il dipartimento di Protezione civile della Regione siciliana ha emesso un bollettino di allerta rossa per il rischio incendi nella giornata di domani. Le zone interessate sono quelle del Palermitano, Trapanese, della provincia di Agrigento e Messina.

Allerta arancione per le altre aree della Sicilia. Per domani si prevedono venti da moderati a forti sud orientali e temperature in aumento su tutta la Sicilia occidentale.