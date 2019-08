Rischio piogge e temporali, è allerta "gialla" per il terzo giorno consecutivo

Terzo giorno consecutivo di allerta meteo "gialla" per l'Agrigentino. A diramarla - fino a mezzanotte di domani - è stato il dipartimento regionale di Protezione civile e il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia.

L'allerta è stata diramata a causa delle condizioni meteo avverse su tutta la regione. "Vista la possibilità di rovesci o temporali l'ufficio comunale di Protezione civile avverte la popolazione di usare estrema cautela in caso di criticità, soprattutto nelle zone precedentemente interessate da problemi, - hanno reso noto da palazzo dei Giganti - e avvisa che monitorerà eventuali situazioni di potenziale rischio sul territorio".

In realtà, negli ultimi due giorni, anche se era stata diramata una allerta "gialla", per Agrigento e provincia non si sono registrati problemi. A dire il vero, non ci sono state neanche precipitazioni o forti temporali.