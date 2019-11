Temporali e venti da tempesta, per la Protezione civile è allerta "arancione": domani scuole chiuse

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta "arancione". A partire da stanotte e per tutta la giornata di domani sono previsti temporali e forti raffiche di vento: venti da tempesta. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha già deciso: "Domani, scuole chiuse". Il capo dell'amministrazione della città dei Templi si sta apprestando a firmare la relativa ordinanza. Stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, che ha posto il divieto di attività all'aperto ed ha interdetto le aree pubbliche potenzialmente a rischio: giardini pubblici, impianti sportivi, cimitero. Pure il sindaco di Favara, Anna Alba, ha stabilito che, domani, le scuole resteranno chiuse in via precauzionale.

"Nella giornata di domani vi sono forti rischi idrogeologici a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse" - ha spiegato Firetto - .

Le piogge saranno sparse e, dalla tarda mattinata, diffuse e persistenti - scrive la Protezione civile regionale - . Sono previsti temporali con quantitativi cumulati molto elevati anche sul versante Occidentale. Sono previste forti mareggiate lungo le coste più esposte. Sarà giornata di criticità per quanto riguarda i rischi idrogeologici e idraulici, il che significa che potrebbero registrarsi frane o colate detritiche, crolli e inondazioni localizzate.

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha raccomandanto alla "cittadinanza narese di limitare gli spostamenti e porgere particolarmente attenzione a non sostare o fermarsi in zone considerate rischiose".