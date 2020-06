L'estate si fa desiderare: tornano burrasche e temporali, scatta l'allerta gialla

Torna il maltempo sull'Agrigentino e non solo. La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 5 giugno. Il livello di allerta, per la giornata di domani, è di colore giallo. L'estate, di fatto, pare proprio che quest'anno, voglia farsi un poco desiderare.

"Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati" - rendono noto - . I venti saranno forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sulla parte Occidentale dell'isola. Molto mossi tutti i bacini.