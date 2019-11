Temporali, vento e grandine: strade chiuse, crolli e alberi lungo le vie

Crollano calcinacci da prospetti e tetti, alberi e cartelloni stradali sradicati e abbattuti al suolo, muri pericolanti e strade chiuse. Su Agrigento e provincia - dopo la seconda giornata di allerta meteo "arancione" - è emergenza e le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e quelle dei vari distaccamenti sono tutte impegnate a cercare di fronteggiare danni ed esigenze. Sull'intera provincia è in corso una bufera, nei Comuni dell'hinterland ha addirittura iniziato a grandinare. Il Libero consorzio comunale ha disposto, intanto, la chiusura di un'altra strada: la ex regionale 24: la Agrigento-Cattolica Eraclea.

In via Neve, ad Agrigento, si è sbriciolato il prospetto di un'abitazione; in contrada Calcarelle c'è un albero pericolante e in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, c'è un muro che rischia di crollare. I pompieri sono all'opera nel centro storico così come in contrada Calcarelle, mentre a Fontanelle - dopo aver messo in sicurezza - hanno lasciato i responsabili dell'Utc. Albero sulla sede stradale in contrada Carlino a Canicattì, finestre pericolanti invece in corso Serrovia a Licata, dove ieri c'è stata una tromba d'aria. Cornicioni pericolanti anche nel centro storico di Sciacca e a Santa Margherita Belice. Allagamenti si registrano un po' in tutta la provincia, sia lungo le strade dove sono saltati decine e decine di tombini che nei campi coltivati.

Il settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio ha temporaneamente chiuso al traffico la Spr (ex regionale) n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea,, completamente invasa da considerevoli quantitativi di fango e colate detritiche provenienti dai terreni adiacenti la carreggiata. Cantonieri e mezzi del Libero consorzio sono già al lavoro - rendono noto - per ripristinare la transitabilità, anche se il previsto peggioramento delle condizioni meteo e il numero elevato degli interventi programmati su diverse strade con analoghi problemi non consentono, attualmente, di fornire indicazioni certe sui tempi di riapertura.

Nuovamente aperta al traffico, invece, la provinciale 17-B Siculiana-Raffadali che ieri era stata chiusa per l'allagamento della sede stradale all'altezza del chilometro 0+100 a causa dello straripamento di un vallone. "Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza nel percorrere tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali a causa dei tracciati resi viscidi dal fango - richiamano tutti alla prudenza dall'ex Provincia regionale - . Ricordiamo che è possibile segnalare eventuali emergenze al numero telefonico 3336141869, attivato sin dall'alba di ieri dall'ufficio di Protezione civile".