Allerta "arancione", il sindaco apre il centro operativo di Protezione civile

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, dopo aver disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'apertura della sala "Coc": centro operativo comunale della Protezione civile, chiede agli abitanti di "non spostarsi durante i fenomeni temporaleschi dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure o comunque limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade potenzialmente soggette a frane. Mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio".

Nell'ordinanza del sindaco Firetto viene raccomandato di "non sostare su passarelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti, né in aree prossime a precedenti movimenti franosi. Non attraversare a piedi o con automezzi gli alvei dei corsi d'acqua, non occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori. Staccare il gas e l'elettricità nel caso di abbandono dell'abitazione per rischio allagamento. Non occupare locali al piano strada o sottostanti il piano strada, predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare beni mobili collocati in locali allagabili". Indispensabile poi "allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell'apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente dopo eventi piovosi particolarmente intensi e prolungati) - prosegue l'ordinanza sindacale - . Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso). Allontanarsi dalle spiaggie e dalle coste e dai moli durante le mareggiate".

Firetto ricorda a tutti gli agrigentini di "prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità attraverso radio, tv, social network e tutte le altre fonti di informazione".