"Vendeva alcol agli adolescenti", sanzionato titolare di chioschetto

Vendeva alcolici agli adolescenti. Il titolare di un chioschetto ambulante che, solitamente, si piazza fra via Atenea e dintorni è stato sanzionato dai carabinieri. I militari dell’Arma della compagnia di Agrigento, ad ogni week end, combattono una vera e propria “battaglia” per fare in modo che i giovani vivano le ore della movida, divertendosi appunto, senza correre però dei rischi.

I carabinieri avevano, a quanto pare, già dei sospetti: troppi i minorenni che erano stati visti aggirarsi proprio nei pressi di quel chioschetto. E’ stato deciso dunque d’effettuare dei controlli mirati: veri e proprio appostamenti durante le ore serali e notturne dell’ultimo fine settimana. E i sospetti – stando a quanto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Agrigento – si sono trasformati in realtà. Stando all’accusa, in quel chioschetto venivano distribuiti alcolici ai giovani presenti, senza accertarne – così come è invece previsto dalle normative – la maggiore età. Il titolare dell’esercizio è stato dunque contravvenzionato: una multa che supera le 600 euro.