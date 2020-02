Grosso arbusto minaccia una palazzina, pompieri eliminano ogni rischio

Si inclina pericolosamente verso una palazzina e, di fatto, serpeggia l’allarme. Sono dovuti intervenire, ieri mattina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per eliminare ogni possibile rischio per l’immobile di via Petrarca. Uno stabile che veniva appunto minacciato da un grosso albero che poteva collassare da un momento all’altro.

I vigili del fuoco hanno tagliato – e non è stata un’operazione semplice – l’arbusto e, di fatto, hanno eliminato alla radice ogni possibile rischio per passanti e proprietari degli appartamenti.