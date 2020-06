Bastonata, ceffone e pedata in pieno centro: denunciati padre e figlio

Lesioni personali aggravate e in concorso. E' per questa ipotesi di reato che padre e figlio, rispettivamente di 56 anni e 20 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A procedere - identificando e denunciando - sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Determinante, per l'attività investigativa, è stata l'acquisizione del video che ha ripreso l'aggressione - verificatasi in pieno giorno - in via Atenea.

Ad essere colpito con un bastone prima e poi con un ceffone e una pedata è stato un cinquantenne che è solito stare anche lungo via Atenea. Pare che l'uomo, con molti problemi anche di salute, abbia infastidito - ripetutamente - gli agrigentini che hanno reagito in malo modo.

La polizia ha dato, di fatto, una "risposta" a quanto è accaduto in via Atenea e che - sui social - aveva scatenato un coro di polemiche.

Su quel video, diventato virale sui social network, i poliziotti hanno lavorato per più giorni. "Gli agenti, nel corso di accurati accertamenti per arrivare al riconoscimento degli autori di un violento pestaggio avvenuto nel centro cittadino, dopo aver visionato minuziosamente il video, divenuto virale sui social network, dell’aggressione ai danni dell’inerme malcapitato, hanno individuato gli aggressori: padre e figlio" - hanno confermato ufficialmente dalla Questura - .

I due sono stati denunciati proprio dai poliziotti dell’Upgsp che sono diretti dal commissario capo Francesco Sammartino.