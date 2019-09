Aggredisce e fa finire in ospedale l'educatrice: è stato un 13enne "terribile"

Forse l’ha semplicemente rimproverato. Certamente ha ripreso – poiché tenuta a farlo – il suo comportamento. Sarebbe bastato tanto e un tredicenne, ospite di una comunità per minori difficili, si è scagliato contro una educatrice in servizio nella stessa comunità. La donna, 44 anni, è stata aggredita, stranottata e picchiata con calci e schiaffi. L’educatrice quarantaquattrenne è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Non è in gravi condizioni, per fortuna, ma i medici in servizio l’hanno sottoposta a tutti gli esami sanitari ritenuti necessari. Nella comunità per minori difficili è anche intervenuta la polizia di Stato, gli agenti della sezione Volanti della Questura nello specifico. I poliziotti hanno ricostruito, sentendo anche i presenti, cosa fosse effettivamente accaduto e hanno identificato il minorenne che avrebbe aggredito l’educatrice. Si tratta, però, di un tredicenne e dunque di un soggetto non imputabile. L’accaduto è stato, tuttavia, a livello informativo, segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Ieri, non c’era ancora alcuna certezza, ma appariva altamente probabile che il ragazzino venisse presto trasferito in un’altra struttura.