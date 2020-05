Compra il cellulare per pochi euro e dalla carta di credito spariscono altri soldi

Addebiti – da 45 a 564 euro - sulla PostaPay senza aver fatto nessuna spesa. Ma anche prelievi subiti, sulla carta di credito, dopo aver provato a fare un affare sul web: acquistare un cellulare quasi d’ultima generazione al ridicolo prezzo di 2,95 euro. Frodi informatiche e truffe online sono, purtroppo, ormai, all’ordine del giorno. Quattro – nelle ultime ore – le denunce che sono state formalizzate da altrettanti agrigentini.

Tutti si sono recati all’ufficio della Questura, alla caserma Anghelone, e hanno raccontato quanto gli era accaduto e quanto, di fatto, si sono visti incolpevolmente sottrarre. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto tutte le segnalazioni e, come sempre avviene, hanno trasmesso gli incartamenti ai colleghi della Postale che si occuperanno delle indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un 32enne si è visto addebitare – e non ha capito neanche per che cosa – 59,50 euro sulla propria PostaPay. Un 34enne, nel giro di tre giorni (dall’otto al 12 maggio) s’è, invece, visto fare cinque micro (da 8,48 euro) addebiti, arrivando dunque a veder dissolvere nel nulla 42,40 euro. In questo caso risulterebbero dei pagamenti online. Pagamenti che però l’uomo non ha mai fatto. Una donna, pure lei di Agrigento, ha perso invece ben 564 euro. La quarantenne, inevitabilmente, è andata su tutte le furie per la subita frode informatica. Un 55enne, infine, ha denunciato – sempre ai poliziotti della sezione Volanti – di aver comprato, su un sito internet, un telefono cellulare quasi d’ultima generazione a 2,95 euro. Non soltanto il telefonino non è mai arrivato a destinazione, ma dalla sua carta di credito oltre alle 2,95 euro sono scomparsi 49,85 euro.