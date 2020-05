Misteriosi addebiti sulle carte di credito: 2 nuove denunce per frode

Un elenco senza fine. Non passa giorno ormai senza che non vengano denunciate truffe o frodi informatiche. Ieri mattina, all’ufficio Denunce della Questura – si trova alla caserma Anghelone di via Crispi – si sono presentati altri due agrigentini: un quarantenne e un quarantanovenne. Entrambi sono stati vittime di frodi: senza accorgersene si sono visti fare più addebiti sulle loro carte di credito. Piccole somme che nasconderebbero un preciso modus operandi: il tentativo di passare inosservati, di fare in modo che il frodato magari non si accorga, almeno non subito, di quegli ammanchi.

Il quarantenne, in tre mesi, ha subito altrettanti addebiti da ben 54 euro ciascuno sulla propria carta di credito Findomestic. Tutte somme che sono risultate essere spese su siti internet sconosciuti all’agrigentino. Di fatto, gli sono stati portati via 162 euro. Al quarantanovenne, su una carta di credito Mastercard, sono stati invece fatti quattro addebiti da 10 euro. Piccole cifre, appunto, con l’obiettivo verosimilmente – dei truffatori – di fare in modo che non si accorgessero, non subito almeno, di quelle spese mai fatte. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno raccolto le due nuove denunce a carico di ignoti e, ancora una volta, trasmetteranno gli incartamenti a Palermo affinché la polizia Postale possa occuparsi delle indagini. La speranza è, naturalmente, che si possa arrivare all’identificazione dei balordi. Perché non è escluso che dietro tutte le ripetute frodi informatiche, di cui sono stati vittime tanti agrigentini, non possa esserci sempre la stessa “mano”. Si tratta di indagini non semplicissime, ma i poliziotti proveranno ad arrestare questa ormai continua razzia dalle carte di credito dei cittadini.