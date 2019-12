Ristrutturazione abusiva? "Stanato" un caso in centro storico

Non una costruzione ex novo, ma un intervento di ristrutturazione. Lavori fatti però in assenza o in difformità della concessione edilizia. Uno - durante il passato mese di novembre - il caso di abusivismo edilizio scoperto, alle spalle del teatro Luigi Pirandello, dai responsabili dell'Utc di palazzo dei Giganti.

Appare scontato che, nei prossimi giorni, ai proprietari dell'immobile verrà notificata un'ordinanza di ripristino dei luoghi. Anche la scoperta di questi "piccoli" abusi dimostra come i controlli - ad Agrigento, tanto in centro quanto in periferia, - non siano mai venuti meno. Polizia municipale e responsabili dell'ufficio tecnico comunale, in silenzio, fanno scattare verifiche lungo le strade e accertamenti su tutta la documentazione prodotta.