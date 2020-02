Terrazzino e recinzione, scoperti due nuovi casi di abusivismo edilizio

Casi di abusivismo edilizio, nel centro storico e a San Leone. Da palazzo dei Giganti sono state già firmate due ordinanze di demolizione e ripristino dei luoghi.

A scoprire gli abusi nel centro storico di Agrigento è stato il personale tecnico del quinto settore e gli agenti della polizia municipale. Senza alcuna autorizzazione sarebbero stati realizzati solai per circa 75 metri quadrati, sarebbe stata fatta una demolizione di muratura-portante, ampliamento degli infissi e la creazione di nuove aperture di modeste dimensioni e sarebbe stata realizzata una scala a chioccola in ferro per accedere ad un terrazzino di 25 metri quadrati ricavato modificando la struttura del tetto a falde ed infine sarebbero state create opere interne: impianti e nicchie alle pareti. Al proprietario dell’abitazione, il Comune ha dato 60 giorni di tempo per ripristinare lo stato dei luoghi.

Alla scadenza del termine, la polizia municipale verificherà l’ottemperanza o meno. Novanta i giorni di tempo dati invece ai presunti responsabili degli abusi edili realizzati a San Leone: una recinzione in muratura per chiudere un terreno dove sorge un fabbricato.