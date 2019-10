Forbes punta sulla Valle dei Templi, Firetto: "Agrigento2020 è una grande opportunità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Agrigento 2020 è più che una grande opportunità! La città intera deve comprendere che questo brand è forte e che le condizioni create per attrarre visitatori sono pari a quelle per trattenere i turisti. Tutti sono chiamati a condividere la portata di quanto sta per accadere, senza riserve mentali. È notizia di oggi. La Sicilia conquista il secondo posto nella classifica delle migliori destinazioni al mondo per il 2020 stilata dall’agenzia Ovation Travel Group’s per Forbes.com. Ad attrarre i viaggiatori ci sarebbero i siti archeologici siciliani e la più quotata sembrerebbe essere la Valle dei Templi".