Agrigento 2020, tutto pronto per la festa: alcool vietato e bus soppressi

E' tutto pronto. Domani è il giorno della grande festa per la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura 2020. Il sindaco Lillo Firetto ha firmato l'ordinanza che vieta - dalle ore 19 di domani alle 6 di domenica - sia la vendita di bevande alcoliche che la somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, in lattine e contenitori di metallo. Vietata anche la vendita e l'esplosione, all'interno dell’area della manifestazione, artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante.

Modificata la viabilità del centro, la direzione della Tua ha reso noto che verranno soppresse alcune corse del servizio urbano. Ecco quali:

LINEA 1

Da Monserrato 20:05

Da piazzale Rosselli 20:30

LINEA 2

Da piazzale Rosselli 19:50 – 21:00 – 22:00

LINEA 2/

Da piazzale Rosselli 19:30 – 20:40

LINEA 3/

Da Dune 19:40 – 20:50

Da piazzale Rosselli 20:20 – 21:15

L'assessore alla polizia municipale Gabriella Battaglia ricorda, inoltre, che verrà attivato un servizio navetta dal parcheggio di piazzale Ugo La Malfa a piazza Marconi a partire dalle 18.