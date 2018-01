"Agrigento 2020", il Libero Consorzio lancia il suo endorsement

"Con il raggiungimento del primo importante traguardo che vede Agrigento tra le dieci città finaliste a diventare Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2020, il Libero Consorzio di Agrigento rillancia il proprio 'endorsement' a sostegno della candidatura di Agrigento Capitale della Culturale 2020".

Lo si legge in una nota dell'ex Provincia, che nei mesi scorsi al programma di iniziative legate alla candidatura del capoluogo come Capitale della cultura, attraverso la firma di un protocollo d'intesa con lo scopo di condividere i presupposti e le finalità, proponendo una propria iniziativa per la valorizzazione e fruizione dei propri beni di interesse culturale ed ambientale come l'Ecomuseo, la galleria della Scala reale del palazzo sede dell'ente, il Giardino botanico, l'erbario, la biblioteca Ambrosini e il relativo materiale libraio e documentale di interesse storico-culturale.