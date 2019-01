Stanco dei troppi rifiuti davanti casa, agrigentino fa ripulire tutto a sue spese

Un agrigentino stanco di vedere il marciapiede davanti casa stracolmo di rifiuti, ha deciso di fare ripulire la zona a sue spese.

E’ quanto accaduto nei pressi della centrale via Esseneto, una delle zone maggiormente abitate della città e intensamente percorsa di auto. Il residente, dopo aver atteso invano che qualcuno si decidesse a ripulire - così come previsto dal servizio di igiene ambientale pagato con salatissime bollette -, ha deciso di non stare a guardare e di adoperarsi come meglio ha potuto. Una pulizia fai da te che ha spazzato via, almeno per un po', degrado e sporcizie. Via cartacce e tanto altro, per un gesto che di certo non è passato inosservato e che comunque non è assolutamente "orfano".

Non è la prima volta che gli agrigentini scelgono di ripulire zone della città a loro spese constatata l'impossibilità del Comune di garantire il servizio, con l'Ente che anzi chiede agli agrigentini di provvedere con atti di "protagonismo civico" a colmare le carenze - a pagamento - del servizio. C'è tra l'altro da aggiungere come il Municipio di recente abbia deciso di ribadire il valore di una ordinanza - risalente ad un decennio fa - che vietava la distribuzione "selvaggia" dei volantini che invece, a guardare le immagini di via Manzoni e via Esseneto, sembra vengano ancora distribuiti a "pioggia". Di sanzioni, ad oggi, non si ha invece notizia alcuna.