Detenuto torna da un permesso premio e ingoia 5 mini cellulari, denunciato

Ha ottenuto un permesso premio, da lì in poi ha cercato una escamotage per portare in cella dei cellulari. L’uomo, un detenuto agrigentino al carcere di Trapani, ha provato ha pensato di ingoiarli durante le ore di parziale libertà. Gli agenti non si sono lasciati ingannare e lo stratagemma è subito fallito.

Protagonista della storia è S.G., queste le sue iniziali, che ha cercato di ingoiare quattro micro telefoni. Si tratta di tiny phone di appena 5,2, per 2. Gli agenti di guardia grazie ai rilevatori elettronici hanno trovato nell’addome dell’uomo i piccolissimi telefoni cellulari. L’agrigentino è un 50enne.