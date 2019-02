Agrigentino arrestato a Enna, ha violato più volte la sorveglianza speciale

E’ agrigentino ed è stato arrestato ad Enna. Le manette sono scattate per Salvatore Sciacchitano, 55enne per avere violato ripetutamente la misura della sorveglianza speciale. L’uomo sconterà la sua pena di 14 mesi agli arresti domiciliari.

“Sciacchitano – fa sapere una nota della Questura di Enna - fin dalla giovane età, ha collezionato precedenti giudiziari e di polizia per armi, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, sequestro di persona, tentato omicidio, evasione e - plurime violazioni di misure di prevenzione. In tale contesto, gli veniva inflitta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale., della quale lo stesso violava le prescrizioni, non permanendo nel domicilio negli orari serali e notturni”. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, l’ordine di esecuzione per espiare la pena detentiva, ai domiciliari, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Agrigento, in seguito all’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo.